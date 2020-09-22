الهلال يُعلن إصابة ناصر الدوسري بفيروس كورونا

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الهلال، عن إصابة لاعب الفريق ناصر الدوسري بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح النادي، أن الفحوصات كشفت عن إصابته هو وأحد أخصائيي العلاج، مشيرًا إلى أن الثنائي يخضعان إلى العزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وكان النادي قد أعلن إصابة الثلاثي محمد جحفلي، محمد كنو، محمد الكنيدري بالفيروس، بالإضافة لإصابة أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية.
وتأهل الهلال رسميا إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2020، ويتبقى له مباراة واحدة أمام أهلي دبي غدًا الأربعاء.