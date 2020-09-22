الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.
وقالت الشركة إن الوظائف الشاغرة بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل خزينة: درجة البكالوريوس في تخصص المالية.
– محلل حسابات (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
– محلل التطوير المؤسسي: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.
التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:
وأكدت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا )