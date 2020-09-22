الأعداد السابقة للصحيفة

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 23 دقيقة
Views 1483
الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وقالت الشركة إن الوظائف الشاغرة بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل خزينة: درجة البكالوريوس في تخصص المالية.

– محلل حسابات (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– محلل التطوير المؤسسي: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأكدت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: ( هنا )

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا أهلاً ولا سهلاً .. .. اللهم الطف بنا وارحمنا برحمتك ياكريم ، ونعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ، وشر من به شر ، واحفظ علينا ديننا وثباتنا .. آمين ..
نجاة محمد
صح كلام هناك تعنت من الاتحاد ضد الهلال
ابو محمد 😎 ✍️
يبيهم يركبون باالغصب رغم الزحمه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. ... صح لسانتس ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا شغل الملوك .. فلا عجب ..

أخر الأخبار

بالفيديو.. احتفال الكادر الطبي في مستشفى حوطة بني تميم بإغلاق جناح العزل
بالفيديو.. احتفال الكادر الطبي في مستشفى حوطة بني تميم بإغلاق جناح العزل
Time منذ دقيقة Views 1038
بالفيديو.. قصة الأغنية الـ "شؤم" التي تسببت في اعتزال العندليب وأوقعته مع الجمهور
بالفيديو.. قصة الأغنية الـ "شؤم" التي تسببت في اعتزال العندليب وأوقعته مع الجمهور
Time منذ 12 دقيقة Views 1209
كلن على همه سرى
كلن على همه سرى
Time منذ 14 دقيقة Views 248
مجموعه من الاسود تتربص لضبع لتقوم بقتله
مجموعه من الاسود تتربص لضبع لتقوم بقتله
Time منذ 14 دقيقة Views 258
اهم شيء يركب في القطار !
اهم شيء يركب في القطار !
Time منذ 15 دقيقة Views 200
الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة
الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 23 دقيقة Views 1483
صورة نادرة للمرسوم الملكي التاريخي لاعتبار 23 سبتمبر يوماً وطنياً
صورة نادرة للمرسوم الملكي التاريخي لاعتبار 23 سبتمبر يوماً وطنياً
Time منذ 29 دقيقة Views 1485
شاهد.. رسائل خاصة من الواكد والعبدان بعد تعافيهم من كورونا
شاهد.. رسائل خاصة من الواكد والعبدان بعد تعافيهم من كورونا
Time منذ 34 دقيقة Views 1570
رئاسة شؤون الحرمين تنشر مقولة تاريخية للملك عبدالعزيز
رئاسة شؤون الحرمين تنشر مقولة تاريخية للملك عبدالعزيز
Time منذ 51 دقيقة Views 1466
بالفيديو .. محمد عبده يهنئ الملك سلمان وولي العهد باليوم الوطني 90
بالفيديو .. محمد عبده يهنئ الملك سلمان وولي العهد باليوم الوطني 90
Time منذ ساعة Views 1591