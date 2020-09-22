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بالفيديو.. احتفال الكادر الطبي في مستشفى حوطة بني تميم بإغلاق جناح العزل

Time منذ ساعة
Views 1740
بالفيديو.. احتفال الكادر الطبي في مستشفى حوطة بني تميم بإغلاق جناح العزل

علي القحطاني (صدى):
أظهر مقطع فيديو، احتفال الكادر الطبي في مستشفى محافظة حوطة بني تميم بجنوب الرياض، بإغلاق جناح العزل الخاص بحالات الإصابة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد 19).

وأعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل (552) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (330798) حالة، من بينها (13572) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1121) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1185) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (312684) حالة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..
GsT👻
ياليييت يقفلون شيء اسمه رياضه مضيعه للمال والوقت
ابو محمد 😎 ✍️
جيد .. بارك الله فيه ..
GsT👻
طلقها وطالب بفلوسك منها وتزوج امرأة تعزك وتقدرك وتقدر ولائك
ابو محمد 😎 ✍️
يالكم من كذابين ملاحيس هكاكين ..

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