بالفيديو .. الإطاحة بوافدين حولا وحدة سكنية لمقر لتزييف العملات

سعيد العجل (صدى):
ضبطت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض وافدين اثنين قاما بتحويل وحدة سكنية إلى مقر يتم استخدامه في تزييف العملات.
وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس ، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيتين المصرية والسورية في العقدين الثالث والخامس من العمر، اتخذا من مقر سكنهما وكراً لتزييف العملات والترويج لبيعها.
وعثرت الجهات الأمنية داخل مقر نشاطهما على 17 مليون قصاصة ورقية، وعبوات بها مواد كيميائية تستخدم في عملية التزييف، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.