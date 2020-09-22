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"بن مساعد" يطالب الاتحاد باعتبار الهلال منسحبا من مباراة أهلي دبي

Time منذ ساعة
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"بن مساعد" يطالب الاتحاد باعتبار الهلال منسحبا من مباراة أهلي دبي

نواف السالم (صدى):
طالب الأمير عبدالرحمن بن مساعد الاتحاد الأسيوي بأن يستثني الهلال من شرط توافر 13 لاعبًا وإلا اعتباره منسحبًا من البطولة، واحتساب الفوز فقط في هذه المباراة للمنافس.

وأوضح أبن مساعد أن المباراة القادمة لن تقدم شيئًا للهلال لأنه ضمن التأهل، ولا يوجد داعي لشرط تواجد الـ 13 لاعبًا.

وقال "بن مساعد" عبر "تويتر" : "في ظل الظروف غير المسبوقة في تاريخ كرة القدم التي يمر بها الهلال يرفض الإتحاد الآسيوي تأجيل دور ال16 .. لنفترض جدلًا أن هذا قرار سليم رغم أنني لا أراه كذلك أبدًا..لو لم يستطع الهلال تأمين 13 لاعبًا لمباراة الهلال القادمة مع أهلي دبي سيعتبره الإتحاد الآسيوي منسحبًا من البطولة!!!".

وتابع : "الهلال تأهل للدور ال16 متصدرًا مجموعته بغض النظر عن نتيجة مباراته مع أهلي دبي.. لماذا لا يعتبر منسحبًا من المباراة ويعتبر أهلي دبي فائزًا ب3 نقاط المباراة لانسحاب الهلال الإجباري .. ويستكمل الهلال دور ال16 حين يعود بعض لاعبيه المتعافين.. هذا أبسط مبادئ الإنصاف".

وأضاف: "أمّا أن يجبر الإتحاد الآسيوي الهلال على الإنسحاب من البطولة لأنه لم يستطع إكمال 13 لاعبًا للمباراة القادمة -التي لا تقدم ولا تؤخر فهو متصدر بدونها-فهذا قمة الظلم ومهزلة المهازل من الإتحاد الآسيوي".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا أهلاً ولا سهلاً .. .. اللهم الطف بنا وارحمنا برحمتك ياكريم ، ونعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ، وشر من به شر ، واحفظ علينا ديننا وثباتنا .. آمين ..
نجاة محمد
صح كلام هناك تعنت من الاتحاد ضد الهلال
ابو محمد 😎 ✍️
يبيهم يركبون باالغصب رغم الزحمه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. ... صح لسانتس ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا شغل الملوك .. فلا عجب ..

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