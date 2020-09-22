الأعداد السابقة للصحيفة

سيدة تفقد أزواجها الثلاثة بسبب الحرب وتدعو لنجاة الرابع

Time منذ 13 دقيقة
Views 386
سيدة تفقد أزواجها الثلاثة بسبب الحرب وتدعو لنجاة الرابع

كابول (صدى):
روت سيدة أفغانية تدعى تاج بيبي، قصتها المؤثرة، بعد أن ودعت زوجها الرابع، الجندي الأفغاني الذي يستعد لقتال حركة طالبان، وهي خائفة من أن يلقى نفس مصير أزواجها السابقين الثلاثة الذين قُتلوا في المعارك.

وقالت السيدة “لا أستطيع أن أرى أطفالي الخمسة يتامى من جديد”، حيث كانت بيبي تبلغ من العمر 18 عاما عندما تزوجت لأول مرة من أكبر أشقاء أمين الله وكان جنديا.

وأضافت أن زوجها قتل في الحرب مع طالبان. وبعد بضعة أشهر تزوجت من شقيقه الأصغر، وكان أيضا جنديا، وقتل أيضا.

ووافقت بيبي على اقتراح حميها بأن تتزوج من ابنه الثالث وهو ضابط شرطة، ولكن بعد بضعة سنوات توفى هو الآخر بعد ذلك في اشتباك مع طالبان في 2017.

وتزوجت من أمين الله، شقيق زوجها الثالث الضابط الراحل، والذي قبِل بالزواج من أرملة أشقائه الثلاثة وتحمل مسؤولية أطفالها.

وقالت إنها تتوسل إلى أمين الله كي يترك الجيش، لكنه يعدها بأن يعود سالما من مهماته.. وتدعي الله أن يحفظه ويعيده إليها سالما، مضيفة: “حياتي تعتمد على بقاء زوجي حيا”.

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يهديها و يصلحها للاسف دول ما يحسون انهم يسون شئ غلط و ان دا طبيعة حياتهم ويعيشون الحرية الزائفة اهمها البعد عن تعاليم الإسلام و الله يهدي من يشاء و ما علينا إلا النصيحة
faeiz1122
أي عنوسة ..؟ واضح البنت صغيره والسبب نتيجة التربية مافي مراقبة
سمسم
اكيد الكائن الفضائي شتمه بالانجليزي
ابو محمد 😎 ✍️
يا ساتر ..
نجاة محمد
يالطيف كثرت حوادث الأغتصاب في الهند و باكستان خصوصا الإغتصاب الجماعي

أخر الأخبار

الهمة وأهلها
الهمة وأهلها
Time منذ 7 دقائق Views 112
سيدة تفقد أزواجها الثلاثة بسبب الحرب وتدعو لنجاة الرابع
سيدة تفقد أزواجها الثلاثة بسبب الحرب وتدعو لنجاة الرابع
Time منذ 13 دقيقة Views 386
سائقة جابت العيد في نفسها
سائقة جابت العيد في نفسها
Time منذ 16 دقيقة Views 269
الجندي ضاعت علومه
الجندي ضاعت علومه
Time منذ 16 دقيقة Views 221
الله يكفي شر الحوادث
الله يكفي شر الحوادث
Time منذ 17 دقيقة Views 227
شاهد.. اكتمال وتشغيل أول كيلو متر من شبكة طرق مشروع البحر الأحمر
شاهد.. اكتمال وتشغيل أول كيلو متر من شبكة طرق مشروع البحر الأحمر
Time منذ 26 دقيقة Views 1476
امرأة تتعاون مع 5 رجال لاغتصاب مرشدة سياحية
امرأة تتعاون مع 5 رجال لاغتصاب مرشدة سياحية
Time منذ 27 دقيقة Views 345
حقيقة تنظيم مريم حسين عيد ميلاد واستدعائها من شرطة دبي
حقيقة تنظيم مريم حسين عيد ميلاد واستدعائها من شرطة دبي
Time منذ 35 دقيقة Views 1362
مضاربة بين شرطي ومسن بسبب كمامة
مضاربة بين شرطي ومسن بسبب كمامة
Time منذ 43 دقيقة Views 286
رجل وزوجته ينجوان من الموت
رجل وزوجته ينجوان من الموت
Time منذ 43 دقيقة Views 284