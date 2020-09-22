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شاهد.. اكتمال وتشغيل أول كيلو متر من شبكة طرق مشروع البحر الأحمر

Time منذ 26 دقيقة
Views 1476
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شاهد.. اكتمال وتشغيل أول كيلو متر من شبكة طرق مشروع البحر الأحمر

نايف السالم (صدى):
أعلنت شركة البحرالأحمر للتطوير، اليوم الثلاثاء، عن تسليم أول كيلو متر من مدخل وجهة مشروع البحر الأحمر.

ولفتت الشركة إلى أنه تم بدء العمل مع شركة "بنية" لتصميم وتنفيذ شبكة طرق تبلغ 80 كم داخل الوجههة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يهديها و يصلحها للاسف دول ما يحسون انهم يسون شئ غلط و ان دا طبيعة حياتهم ويعيشون الحرية الزائفة اهمها البعد عن تعاليم الإسلام و الله يهدي من يشاء و ما علينا إلا النصيحة
faeiz1122
أي عنوسة ..؟ واضح البنت صغيره والسبب نتيجة التربية مافي مراقبة
سمسم
اكيد الكائن الفضائي شتمه بالانجليزي
ابو محمد 😎 ✍️
يا ساتر ..
نجاة محمد
يالطيف كثرت حوادث الأغتصاب في الهند و باكستان خصوصا الإغتصاب الجماعي

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