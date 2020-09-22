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النائب العام السويسري يُطالب بسجن ناصر الخليفي 28 شهرًا

Time منذ ساعة
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النائب العام السويسري يُطالب بسجن ناصر الخليفي 28 شهرًا

نواف السالم (صدى):
وجّه النائب العام السويسري، العديد من الاتهامات إلى القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء، مطالبًا بسجن 28 شهرا، وسجن فالك 36 شهرًا.

وأكد النائب العام السويسري، أن "الخليفي" استخدم "الصديقي" لتوقيع عقد مزور لفيلا الفرنسي جيروم فالك، أمين عام الاتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق، مشيرًا إلى تقديمه لوثائق كاذبة وغير صحيحة بشأن هذا الأمر.

وكشف النائب العام السويسري ، أن "الخليفي" حرّض "فيفا" لرفع قضية ضد مصر بشأن حقوق البث، متهمًا إياه بتشجيع فالك على خيانة فيفا، واستغلال الأزمة المالية لفالك لرشوته، مؤكدًا على وجود أدلة تثبت أن الخليفي يمتلك الشركة التي اشترت فيلا فالك، وتسديده 5 ملايين يورو كثمن لها.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يهديها و يصلحها للاسف دول ما يحسون انهم يسون شئ غلط و ان دا طبيعة حياتهم ويعيشون الحرية الزائفة اهمها البعد عن تعاليم الإسلام و الله يهدي من يشاء و ما علينا إلا النصيحة
faeiz1122
أي عنوسة ..؟ واضح البنت صغيره والسبب نتيجة التربية مافي مراقبة
سمسم
اكيد الكائن الفضائي شتمه بالانجليزي
ابو محمد 😎 ✍️
يا ساتر ..
نجاة محمد
يالطيف كثرت حوادث الأغتصاب في الهند و باكستان خصوصا الإغتصاب الجماعي

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