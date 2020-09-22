الفالح: المملكة قادت جهود المجموعة لمساعدة الدول الأكثر تأثرا

الرياض (صدى):
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح على أنن المملكة قادت جهود مجموعة العشرين لمساعدة الدول الأكثر تأثرة بجائحة كورونا.
وقال الفالح خلال المؤتمر الصحفي الخاص باجتماع وزراء الاستثمار والتجارة في مجموعة العشرين إن المجموعة خصصت 11 تريليون دولار للاقتصاد العالمي.
وأشار الفالح إلى أن الأولوية لعمل المجموعة كانت الحفاظ على الأرواح، مضيفًا "جائحة كورونا أثبتت أهمية إدارة سلاسل الإمداد، وعمل مجموعة العشرين خفف بشكل واضح من آثار الجائح".
وتابع الفالح أن التجارة والاستثمار وجهان لعملة واحدة، وأن التجارة هي وقود الاقتصاد العالم