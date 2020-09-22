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الفالح: المملكة قادت جهود المجموعة لمساعدة الدول الأكثر تأثرا

Time منذ ساعة
Views 1531
الفالح: المملكة قادت جهود المجموعة لمساعدة الدول الأكثر تأثرا

الرياض (صدى):
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح على أنن المملكة قادت جهود مجموعة العشرين لمساعدة الدول الأكثر تأثرة بجائحة كورونا.

وقال الفالح خلال المؤتمر الصحفي الخاص باجتماع وزراء الاستثمار والتجارة في مجموعة العشرين إن المجموعة خصصت 11 تريليون دولار للاقتصاد العالمي.

وأشار الفالح إلى أن الأولوية لعمل المجموعة كانت الحفاظ على الأرواح، مضيفًا "جائحة كورونا أثبتت أهمية إدارة سلاسل الإمداد، وعمل مجموعة العشرين خفف بشكل واضح من آثار الجائح".

وتابع الفالح أن التجارة والاستثمار وجهان لعملة واحدة، وأن التجارة هي وقود الاقتصاد العالم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا أهلاً ولا سهلاً .. .. اللهم الطف بنا وارحمنا برحمتك ياكريم ، ونعوذ بك من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ، وشر من به شر ، واحفظ علينا ديننا وثباتنا .. آمين ..
نجاة محمد
صح كلام هناك تعنت من الاتحاد ضد الهلال
ابو محمد 😎 ✍️
يبيهم يركبون باالغصب رغم الزحمه ...
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه .. ... صح لسانتس ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذا شغل الملوك .. فلا عجب ..

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