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بالفيديو.. أسباب تصدر المملكة في مؤشر أمان السكان أثناء السير ليلا

Time منذ ساعة
Views 1596
بالفيديو.. أسباب تصدر المملكة في مؤشر أمان السكان أثناء السير ليلا

الرياض (صدى):
كشف العميد ركن عبداللطيف الملحم، اليوم الثلاثاء، عن الأسباب التي جعلت المملكة تتصدر مجموعة دول العشرين في تقرير الأمم المتحدة، في مؤشر أمان السكان أثناء السير ليلاً في مناطق سكنهم.

وأوضح العميد الملحم، خلال مشاركته مع قناة "الإخبارية"، أن هناك عوامل كثيرة لذلك منها حب المواطن والمواطنة لتراب هذا الوطن وحبهما للمحافظة عليه، فضلًا عن العلاقة الصلبة بين الحاكم والمحكوم في بلدنا ساعدت في استتباب الأمن والأمان، والمجتمع السعودي مجتمعًا محافظًا بفطرته.

وكانت المملكة، قد حققت المرتبة الأولى ضمن مجموعة العشرين، في مؤشر الاعتماد على الشرطة، والمرتبة الثانية في الاستجابة لمكافحة الجرائم المنظمة والثالثة في المؤشر الأمني.

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المملكة تتصدر مجموعة العشرين في "مؤشر الأمان"

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يهديها و يصلحها للاسف دول ما يحسون انهم يسون شئ غلط و ان دا طبيعة حياتهم ويعيشون الحرية الزائفة اهمها البعد عن تعاليم الإسلام و الله يهدي من يشاء و ما علينا إلا النصيحة
faeiz1122
أي عنوسة ..؟ واضح البنت صغيره والسبب نتيجة التربية مافي مراقبة
سمسم
اكيد الكائن الفضائي شتمه بالانجليزي
ابو محمد 😎 ✍️
يا ساتر ..
نجاة محمد
يالطيف كثرت حوادث الأغتصاب في الهند و باكستان خصوصا الإغتصاب الجماعي

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