من بينهم قضية الترجي التونسي.. الأهلي يغلق 4 قضايا استعدادا للموسم القادم

نواف السالم (صدى):
نجحت إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الماضية في إغلاق قضايا،استعداداً للموسم القادم.
وقالت مصادر بأن هذه القضايا هي قضية المحترف البوسني زوكانوفيتش، الذي تم الاستغناء عنه في الفترة الشتوية بعد إلغاء عقده وكذلك قضية نادي نانت الفرنسي، التي كان يطالب فيها النادي الفرنسي بمبلغ انتقال البرازيلي لوكاس ليما بحسب الرياضية.
وتابعت المصادر بأن القضايا الأربع شملت أيضاً قضية نادي الترجي التونسي الذي طالب بمبلغ انتقال المحترف الجزائري يوسف بلايلي لصفوف الأهلي، بالإضافة إلى قضية الصربي دانيال أليكسيتش، الذي تم التعاقد معه بداية الموسم الرياضي وفسخ عقده بعد أن خاض ثلاث مباريات فقط مع الفريق.