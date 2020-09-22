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من بينهم قضية الترجي التونسي.. الأهلي يغلق 4 قضايا استعدادا للموسم القادم

Time منذ ساعة
Views 1635
من بينهم قضية الترجي التونسي.. الأهلي يغلق 4 قضايا استعدادا للموسم القادم

نواف السالم (صدى):
نجحت إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الماضية في إغلاق قضايا،استعداداً للموسم القادم.

وقالت مصادر بأن هذه القضايا هي قضية المحترف البوسني زوكانوفيتش، الذي تم الاستغناء عنه في الفترة الشتوية بعد إلغاء عقده وكذلك قضية نادي نانت الفرنسي، التي كان يطالب فيها النادي الفرنسي بمبلغ انتقال البرازيلي لوكاس ليما بحسب الرياضية.

وتابعت المصادر بأن القضايا الأربع شملت أيضاً قضية نادي الترجي التونسي الذي طالب بمبلغ انتقال المحترف الجزائري يوسف بلايلي لصفوف الأهلي، بالإضافة إلى قضية الصربي دانيال أليكسيتش، الذي تم التعاقد معه بداية الموسم الرياضي وفسخ عقده بعد أن خاض ثلاث مباريات فقط مع الفريق.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يهديها و يصلحها للاسف دول ما يحسون انهم يسون شئ غلط و ان دا طبيعة حياتهم ويعيشون الحرية الزائفة اهمها البعد عن تعاليم الإسلام و الله يهدي من يشاء و ما علينا إلا النصيحة
faeiz1122
أي عنوسة ..؟ واضح البنت صغيره والسبب نتيجة التربية مافي مراقبة
سمسم
اكيد الكائن الفضائي شتمه بالانجليزي
ابو محمد 😎 ✍️
يا ساتر ..
نجاة محمد
يالطيف كثرت حوادث الأغتصاب في الهند و باكستان خصوصا الإغتصاب الجماعي

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