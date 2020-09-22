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مسجد عبدالله بن عباس رضي الله عنه في الطائف

Time منذ 9 دقائق
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مسجد عبدالله بن عباس رضي الله عنه في الطائف
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أحدث التعليقات

الداهيه
ذابحتها المحنه ومالقت طنف يطفيها..
الداهيه
الداهيه يقول يستحيل حتى في امريكا او اوربا حصر حالات الاصابه والتعافي من هذا الفيروس... صياغة تقرير الصحه يحتاج الى تصحيح من الداهيه .... و دذلحين هل به احد من الصحه يقدر يناقش الداهيه..؟
abdul
في امركا ايضا. في مقدمة اسباب الوفيات هي امراض قلبية - تقريبا ربع الوفيات - تليها السرطان ، ثم الحوادث او جروحات غير المتعمدة . نسأل الله السلامة والعافية، وان يجنّبنا كل مكروه .
ابن حزم
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سئ الاسقام
سلسبيل
ههههههههههه اذا تبي تشتهر لازم تكون اهبل أو وقح ههههههههههههههههه من زمان بضحكني وهي سايقه باسلوب الهبل لانه نجحت بهاذا المجال ههههههه خرجت عن المالوف الي الكل عامل فيها ذكي وفهمان وصاحب فضيله هذا أسلوب التسويق الجديد ..

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