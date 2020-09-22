النائب العام السويسري: ناصر الخليفي حرّض "فيفا" ضد مصر

نواف السالم (صدى):
بدأت صباح اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة القطري ناصر الخليفي رئيس قناة بي إن سبورت ومالك نادي باريس سان جيرمان، والفرنسي جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، في المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا.
يأتي ذلك على خلفية قضية فساد تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030، إذ وجهت النيابة العامة تهمة التحريض على خيانة الأمانة إلى ناصر الخليفي، في حين وجهت لفالك تهمة منح "بي إن سبورت" حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة.
وكشفت النائب العام السويسري ، أن "الخليفي" حرّض "فيفا" لرفع قضية ضد مصر بشأن حقوق البث، متهمًا إياه بتشجيع فالك على خيانة فيفا، واستغلال الأزمة المالية لفالك لرشوته، مؤكدًا على وجود أدلة تثبت أن الخليفي يمتلك الشركة التي اشترت فيلا فالك، وتسديده 5 ملايين يورو كثمن لها.