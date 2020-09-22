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تقنية جديدة من واتساب بمقدورها الإخفاء الذاتي لرسائل الوسائط الاجتماعية

Time منذ 31 دقيقة
Views 1410
تقنية جديدة من واتساب بمقدورها الإخفاء الذاتي لرسائل الوسائط الاجتماعية

وكالات (صدى):
لوحظ في أحدث إصدار تجريبي، لتطبيق WhatsApp، تطبيق ميزة جديدة تأتي بإسم Expired Media، والتي ظهرت آثارها في إصدار واتساب بيتا 2.20.201.1، حيث سيتم تطبيق ميزة الرسائل ذاتية التدمير، مع ضم خاصية أخرى وهي الإختفاء الذاتي لرسائل الوسائط الإجتماعية.

وقالت تقارير بأنه هذة الميزة تدعم الاختفاء الذاتي لرسائل الوسائط الاجتماعية على WhatsApp ملفات الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF، حيث تهدف إلى إختفاء ملف الوسائط تلقائيًا من هاتف المستلم، بمجرد مغادرته الدردشة، ونظرً لذلك فإنها لا تأتي مع مؤقت انتهاء صلاحية لضبطه، وسيتعين على المستخدمين تمكين الميزة أولًا حتى يظهر زر جديد في نافذة الدردشة.

وتابعت التقاريرسيؤدي النقر فوق الزر إلى إرسال ملف الوسائط مع انتهاء الصلاحية، مع العلم أنه لن تظهر الرسالة التي تراها عندما يقوم شخص ما بحذف رسالته، بدلًا من ذلك ستختفي تمامًا من الدردشة، فيما أردفت بأنه في الوقت الحالي لا توجد معلومات حول إتاحة إمكانية أخذ لقطة الشاشة لرسائل الوسائط الاجتماعية منتهية الصلاحية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الداهيه
ذابحتها المحنه ومالقت طنف يطفيها..
الداهيه
الداهيه يقول يستحيل حتى في امريكا او اوربا حصر حالات الاصابه والتعافي من هذا الفيروس... صياغة تقرير الصحه يحتاج الى تصحيح من الداهيه .... و دذلحين هل به احد من الصحه يقدر يناقش الداهيه..؟
abdul
في امركا ايضا. في مقدمة اسباب الوفيات هي امراض قلبية - تقريبا ربع الوفيات - تليها السرطان ، ثم الحوادث او جروحات غير المتعمدة . نسأل الله السلامة والعافية، وان يجنّبنا كل مكروه .
ابن حزم
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سئ الاسقام
سلسبيل
ههههههههههه اذا تبي تشتهر لازم تكون اهبل أو وقح ههههههههههههههههه من زمان بضحكني وهي سايقه باسلوب الهبل لانه نجحت بهاذا المجال ههههههه خرجت عن المالوف الي الكل عامل فيها ذكي وفهمان وصاحب فضيله هذا أسلوب التسويق الجديد ..

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