تقنية جديدة من واتساب بمقدورها الإخفاء الذاتي لرسائل الوسائط الاجتماعية

وكالات (صدى):
لوحظ في أحدث إصدار تجريبي، لتطبيق WhatsApp، تطبيق ميزة جديدة تأتي بإسم Expired Media، والتي ظهرت آثارها في إصدار واتساب بيتا 2.20.201.1، حيث سيتم تطبيق ميزة الرسائل ذاتية التدمير، مع ضم خاصية أخرى وهي الإختفاء الذاتي لرسائل الوسائط الإجتماعية.
وقالت تقارير بأنه هذة الميزة تدعم الاختفاء الذاتي لرسائل الوسائط الاجتماعية على WhatsApp ملفات الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF، حيث تهدف إلى إختفاء ملف الوسائط تلقائيًا من هاتف المستلم، بمجرد مغادرته الدردشة، ونظرً لذلك فإنها لا تأتي مع مؤقت انتهاء صلاحية لضبطه، وسيتعين على المستخدمين تمكين الميزة أولًا حتى يظهر زر جديد في نافذة الدردشة.
وتابعت التقاريرسيؤدي النقر فوق الزر إلى إرسال ملف الوسائط مع انتهاء الصلاحية، مع العلم أنه لن تظهر الرسالة التي تراها عندما يقوم شخص ما بحذف رسالته، بدلًا من ذلك ستختفي تمامًا من الدردشة، فيما أردفت بأنه في الوقت الحالي لا توجد معلومات حول إتاحة إمكانية أخذ لقطة الشاشة لرسائل الوسائط الاجتماعية منتهية الصلاحية.