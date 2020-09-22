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«الصحة»: تسجيل 552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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«الصحة»: تسجيل 552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم, تسجيل (552) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (330798) حالة، من بينها (13572) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1121) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1185) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (312684) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (552)حالة منها 41% إناث، 59% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 9%، والبالغين 87%، وكبار السن 4% ، فيما بلغ عدد الوفيات (4542) حالات ، بإضافة (30) حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى أنه تم إجراء (48367) فحصاً مخبرياً جديداً, ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الداهيه
ذابحتها المحنه ومالقت طنف يطفيها..
الداهيه
الداهيه يقول يستحيل حتى في امريكا او اوربا حصر حالات الاصابه والتعافي من هذا الفيروس... صياغة تقرير الصحه يحتاج الى تصحيح من الداهيه .... و دذلحين هل به احد من الصحه يقدر يناقش الداهيه..؟
abdul
في امركا ايضا. في مقدمة اسباب الوفيات هي امراض قلبية - تقريبا ربع الوفيات - تليها السرطان ، ثم الحوادث او جروحات غير المتعمدة . نسأل الله السلامة والعافية، وان يجنّبنا كل مكروه .
ابن حزم
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سئ الاسقام
سلسبيل
ههههههههههه اذا تبي تشتهر لازم تكون اهبل أو وقح ههههههههههههههههه من زمان بضحكني وهي سايقه باسلوب الهبل لانه نجحت بهاذا المجال ههههههه خرجت عن المالوف الي الكل عامل فيها ذكي وفهمان وصاحب فضيله هذا أسلوب التسويق الجديد ..

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