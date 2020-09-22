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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 46.53 نقطة ليقفل عند مستوى 8244.82 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 9.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأهلية، وأمانة للتأمين، وأنعام القابضة، والإعادة السعودية، والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، وشمس، وحبل عمر، والحكير، وساب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 3.58%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وكيان السعودية، والبحري، والإنماء، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات البحري، والأسماك، ودار الأركان، والمصافي، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 1763.67 نقطة ليقفل عند مستوى 13972.40 نقطة، وبتداولات بلغت 53 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 580 ألف سهم تقاسمتها 1820 صفقة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الداهيه
ذابحتها المحنه ومالقت طنف يطفيها..
الداهيه
الداهيه يقول يستحيل حتى في امريكا او اوربا حصر حالات الاصابه والتعافي من هذا الفيروس... صياغة تقرير الصحه يحتاج الى تصحيح من الداهيه .... و دذلحين هل به احد من الصحه يقدر يناقش الداهيه..؟
abdul
في امركا ايضا. في مقدمة اسباب الوفيات هي امراض قلبية - تقريبا ربع الوفيات - تليها السرطان ، ثم الحوادث او جروحات غير المتعمدة . نسأل الله السلامة والعافية، وان يجنّبنا كل مكروه .
ابن حزم
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سئ الاسقام
سلسبيل
ههههههههههه اذا تبي تشتهر لازم تكون اهبل أو وقح ههههههههههههههههه من زمان بضحكني وهي سايقه باسلوب الهبل لانه نجحت بهاذا المجال ههههههه خرجت عن المالوف الي الكل عامل فيها ذكي وفهمان وصاحب فضيله هذا أسلوب التسويق الجديد ..

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