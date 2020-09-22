مدرب الأهلي يختار لاعبين جدد لتجربتهم أمام الاستقلال

ماجد محمد (صدى):
كشف الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، أنه سيعمل على تجربة لاعبين آخرين في مباراة الاستقلال الإيراني، في ظل حصول أكثر من لاعب على بطاقة صفراء.
وقال ميلويفيتش، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أن هدفه الأساسي هو مشاهدة الجميع في المستوى المطلوب خلال المباراة، وكذلك الاستعداد للدور المقبل بالشكل الأمثل، مضيفًا: "في التدريبات والمباريات، نلعب من أجل الفوز، فهي فلسفتنا الدائمة، ومباراة الغد بالنسبة لي مهمة مثل غيرها".
واستطرد مدرب الأهلي: "أنا موجود مع الأهلي منذ فبراير، ولم تسنح لي الفرصة كافية، وفي الأهلي هناك لاعبون شباب مميزون، وأنا متأكد أنه سيكون لهم مستقبل".
ويواجه النادي الأهلي بنظيره الاستقلال الإيراني على ملعب الجنوب، في السادسة مساء الغد "الأربعاء"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.