مصر توقع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة دولية مقرها القاهرة

القاهرة (صدى):
وقّع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، وممثلو الدول أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط اليوم، ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة دولية مقرها القاهرة، يكون لها هيكل متكامل يحقق مصالح أعضائه في استغلال مواردهم الطبيعية.
ويهدف منتدى غاز شرق المتوسط إلى إقامة شراكات اقتصادية وتجارية بين الدول الأعضاء لاستثمار الثروات الغازية المكتشفة والبنى التحتية بشكل اقتصادي لصالح الشعوب، فضلاً عن استثمار اكتشافات الغاز في شرق المتوسط في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.
وكان وزراء البترول والطاقة بسبع دول متوسطية قد عقدوا اجتماعًا بالقاهرة في يناير عام 2019م، لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، وصدر عقب الاجتماع إعلان مشترك من وزراء الدول السبع عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقرًا له.