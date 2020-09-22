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مصر توقع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة دولية مقرها القاهرة

Time منذ ساعة
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مصر توقع ميثاق تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة دولية مقرها القاهرة

القاهرة (صدى):
وقّع وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، وممثلو الدول أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط اليوم، ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة دولية مقرها القاهرة، يكون لها هيكل متكامل يحقق مصالح أعضائه في استغلال مواردهم الطبيعية.

ويهدف منتدى غاز شرق المتوسط إلى إقامة شراكات اقتصادية وتجارية بين الدول الأعضاء لاستثمار الثروات الغازية المكتشفة والبنى التحتية بشكل اقتصادي لصالح الشعوب، فضلاً عن استثمار اكتشافات الغاز في شرق المتوسط في إرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان وزراء البترول والطاقة بسبع دول متوسطية قد عقدوا اجتماعًا بالقاهرة في يناير عام 2019م، لمناقشة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، وصدر عقب الاجتماع إعلان مشترك من وزراء الدول السبع عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقرًا له.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الداهيه
ذابحتها المحنه ومالقت طنف يطفيها..
الداهيه
الداهيه يقول يستحيل حتى في امريكا او اوربا حصر حالات الاصابه والتعافي من هذا الفيروس... صياغة تقرير الصحه يحتاج الى تصحيح من الداهيه .... و دذلحين هل به احد من الصحه يقدر يناقش الداهيه..؟
abdul
في امركا ايضا. في مقدمة اسباب الوفيات هي امراض قلبية - تقريبا ربع الوفيات - تليها السرطان ، ثم الحوادث او جروحات غير المتعمدة . نسأل الله السلامة والعافية، وان يجنّبنا كل مكروه .
ابن حزم
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سئ الاسقام
سلسبيل
ههههههههههه اذا تبي تشتهر لازم تكون اهبل أو وقح ههههههههههههههههه من زمان بضحكني وهي سايقه باسلوب الهبل لانه نجحت بهاذا المجال ههههههه خرجت عن المالوف الي الكل عامل فيها ذكي وفهمان وصاحب فضيله هذا أسلوب التسويق الجديد ..

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