بالصور.. بحر أبو سكينة تتزين بالرايات الخضراء بمناسبة اليوم الوطني الـ90

إبراهيم عسيري (صدى):
زينت بلدية بحر أبو سكينة مداخل والطرق والشوارع والميادين بالأعلام الوطنية والإضاءات وعناصر الزينة الخضراء ولوحات التهنئة لولاة الأمر والشعب؛ احتفالاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، كما جهزت المنتزهات والحدائق وساحات البلدية.
وأكد رئيس البلدية المهندس نايف الغامدي، أن البلدية تبذل جهوداً متواصلة لإظهار هذه المناسبة بالمظهر الذي يعكس ما وصلت إليه المملكة من إنجازات وطنية تتحدث عن مسيرة التنمية منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله.