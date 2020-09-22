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بالصور.. بحر أبو سكينة تتزين بالرايات الخضراء بمناسبة اليوم الوطني الـ90

Time منذ ساعة
Views 1367
بالصور.. بحر أبو سكينة تتزين بالرايات الخضراء بمناسبة اليوم الوطني الـ90

إبراهيم عسيري (صدى):
زينت بلدية بحر أبو سكينة مداخل والطرق والشوارع والميادين بالأعلام الوطنية والإضاءات وعناصر الزينة الخضراء ولوحات التهنئة لولاة الأمر والشعب؛ احتفالاً باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، كما جهزت المنتزهات والحدائق وساحات البلدية.

وأكد رئيس البلدية المهندس نايف الغامدي، أن البلدية تبذل جهوداً متواصلة لإظهار هذه المناسبة بالمظهر الذي يعكس ما وصلت إليه المملكة من إنجازات وطنية تتحدث عن مسيرة التنمية منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله.

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أحدث التعليقات

كان زمان
الحمدلله
الداهيه
قصه بن خصيوي الامريكي
الداهيه
يا بغلف ..به بيوت تبي من ينعش فطورها ب٣ رسال خبز تميس..
ابو عمار
من الاول لازم تطلع الام وتفضح دور الشرطه المتخاذل مع الجناه
اهم وこ1د.•°“°•.¸
ترى هذي الامور عندهم طبيعي

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