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إيقاف شخصين في شبهة جنائية إثر وفاة فتاة بحائل

Time منذ 42 دقيقة
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إيقاف شخصين في شبهة جنائية إثر وفاة فتاة بحائل

حائل (صدى):
على خلفية ما نشرته "صدى" عن خروج مواطنة تناشد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة حائل، بالتحقيق في وفاة ابنتها، فقد تمكنت شرطة منطقة حائل اليوم الثلاثاء من القبض على الجناة.

وفي التفاصيل،صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت يوم الأحد الماضي مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر وذلك بعد مباشرة بلاغ عن وجود فتاة بالعقد الثاني من العمر وعليها آثار دماء وإصابات وفي حالة إغماء داخل منزل شعبي تعود ملكيته لأحد المتهمين، حيث تم انتقال الخبراء المختصين والطب الشرعي إليه.

وبالكشف عليها تبين أنها متوفية ووجود دلائل تشير إلى شبهة جنائية في الوفاة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

كان زمان
الحمدلله
الداهيه
قصه بن خصيوي الامريكي
الداهيه
يا بغلف ..به بيوت تبي من ينعش فطورها ب٣ رسال خبز تميس..
ابو عمار
من الاول لازم تطلع الام وتفضح دور الشرطه المتخاذل مع الجناه
اهم وこ1د.•°“°•.¸
ترى هذي الامور عندهم طبيعي

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