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أهم الأحداث في تاريخ المملكة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ90

Time منذ ساعة
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أهم الأحداث في تاريخ المملكة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ90

الرياض (صدى):
تقيم المملكة احتفالات باليوم الوطني لتوحيدها في الـ23 من سبتمبر من كل عام، ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز في الـ17 من جمادى الأولى عام 1351هـ الموافق 19 سبتمبر عام 1932م، للإعلان عن توحيد البلاد.

وجاء المرسوم على تسمية البلاد باسم (المملكة العربية السعودية) اعتباراً من الخميس 21 جمادى الأولى عام 1351هـ الموافق 23 سبتمبر 1932م (الأول من الميزان)، ليصبح هذا التاريخ يوما وطنيا للمملكة؛ فيما يعود تاريخ تأسيس المملكة إلى بدايات تأسيس الدرعية وامتدادها القديم.

ويعتبر الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى يعود إلى بني حنيفة الذين أسسوا دولتهم الأولى منذ ما قبل الإسلام في وادي العرض المعروف بوادي حنيفة نسبة إلى حنيفة بن لجيم وهو مقر قبيلة بني حنيفة بن لُجَيْم بن صَعب بن علي بن بَكر بن وائل، عرفت به، وعرف بها منذ العصر الجاهلي؛ حتى سُمي وادي اليمامة: وادي حنيفة.

وتمكن الملك عبد العزيز أن يوحد بلداناً وقبائل وشعوبًا، وأن ينشر الأمن والاستقرار في منطقة شاسعة واعتمد في ذلك على الله عز وجل ثم على أبناء شعبه، بينما بعد استرداد الرياض واصل الملك عبد العزيز كفاحه مدة تزيد على 30 عاماً من أجل توحيد البلاد، وتمكن من توحيد العديد من المناطق.

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أحدث التعليقات

كان زمان
الحمدلله
الداهيه
قصه بن خصيوي الامريكي
الداهيه
يا بغلف ..به بيوت تبي من ينعش فطورها ب٣ رسال خبز تميس..
ابو عمار
من الاول لازم تطلع الام وتفضح دور الشرطه المتخاذل مع الجناه
اهم وこ1د.•°“°•.¸
ترى هذي الامور عندهم طبيعي

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