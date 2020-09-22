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القيادة تتلقى برقيات تهان بمناسبة اليوم الوطني الـ90

Time منذ ساعة
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القيادة تتلقى برقيات تهان بمناسبة اليوم الوطني الـ90

الرياض (صدى):
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

كما تلقى الملك المفدى - أيده الله - برقيتي تهنئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - برقيات تهان من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

كما تلقى سمو ولي العهد برقيتي تهنئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وعبر سموه عن خالص تهاني صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتهاني سموه بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، مؤكداً رسوخ العلاقات الأخوية والتاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والشعبين الكريمين.

وأشاد سموه بالإنجازات التنموية البارزة التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات وتحققت في عهده الميمون وأصبحت محل فخر واعتزاز الجميع، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية وأن يحقق للمملكة المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

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أحدث التعليقات

كان زمان
الحمدلله
الداهيه
قصه بن خصيوي الامريكي
الداهيه
يا بغلف ..به بيوت تبي من ينعش فطورها ب٣ رسال خبز تميس..
ابو عمار
من الاول لازم تطلع الام وتفضح دور الشرطه المتخاذل مع الجناه
اهم وこ1د.•°“°•.¸
ترى هذي الامور عندهم طبيعي

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