وظيفة قيادية شاغرة في شركة المياه الوطنية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة المياه الوطنية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظيفة قيادية شاغرة لذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير عام الخدمات الفنية).
واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذات صلة، خبرة لا تقل عن 12 سنة في مجال الخدمات الفنية أو ما يعادلها، التركيز على العملاء.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1442/02/05هـ الموافق 2020/09/22م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي: هنا