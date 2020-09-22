النفط يستقر مع انحسار إعصار أمريكي لكن مخاوف تعافي الطلب مستمرة

وكالات (صدى):
لم يطرأ تغير يُذكر على العقود الآجلة للنفط اليوم الثلاثاء، بعد خسائر كبيرة أثناء الليل، إذ انحسر أحدث إعصار في خليج المكسيك، لكن المخاوف بشأن الطلب على الوقود استمرت بفعل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.
وبحلول الساعة 06:37 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات أو 0.1% ليصل سعر البرميل إلى 41.41 دولار لتتخلى عن مكاسب بسيطة حققتها في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم تشرين الأول/أكتوبر، التي ينقضي أجلها اليوم الثلاثاء، أربعة سنتات أو 0.1% إلى 39.27 دولار للبرميل. ونزلت عقود تشرين الثاني/نوفمبر الأكثر نشاطا ثلاثة سنتات أو 0.1% إلى 39.51 دولار للبرميل.