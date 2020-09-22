النيابة تلاحق القطري ناصر الخليفي وتتهمه بالتحريض على الخيانة

وكالات (صدى):
تستمر المحكمة الإتحادية الجنائية جنوب سويسرا اليوم الثلاثاء النظر في قضية أمين عام الإتحاد الدولي لكرة القدم الأسبق الفرنسي جيروم فالك ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، فيما يعرف بـ"فيفا غيت".
وقامت النيابة العامة بتوجيه تهمة التحريض على خيانة الأمانة إلى الخليفي ، في حين وجهت لفالك تهمة منح “بي إن سبورت” حقوق بث مباريات دون عطاءات واضحة، بل مقابل فيلا بريانكا ، بحسب العربية نت .
وتابعت النيابة إتهامتها لفالك بتوجيه تهمة بالتعتيم على عمولات منحها الخليفي له، لا سيما فيلا فاخرة وضعها تحت تصرفه، حيث طالب " فيفا" من المحكمة بتغريم ،فالك بما يفوق أربعة ملايين يورو.