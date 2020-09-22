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"الزكاة والدخل" تضبط أكثر من 770 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

Time منذ 3 ساعات
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"الزكاة والدخل" تضبط أكثر من 770 مخالفة ضريبية خلال أسبوع

الرياض (صدى):
نفّذت فرق الرقابة والتفتيش بالهيئة العامة للزكاة والدخل حملة تفتيشية واسعة خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي الزيارات فيها 2555 زيارة، وذلك بمشاركة جميع فروع الهيئة بالمملكة، مؤكدةً بذلك استمرارها في متابعة التزام أصحاب المنشآت التجارية بلوائح وأنظمة الزكاة والدخل.

وشملت هذه الزيارات الميدانية عدة قطاعات تجارية كان أبرزها قطاع التجزئة، وقطاع التجارة العامة، والعقارات، نتج عنها ضبط 771 مخالفة ضريبية، تمثّلت معظمها في عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم تحصيل الضريبة، إضافةً إلى عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، كان بعضها على أثر بلاغاتٍ وردت للهيئة من قِبل المستهلكين، بلغ عددها 504 بلاغاً.

وتجدد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها لأصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

كما تدعو الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق النسبة المحدثة لضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ليش اصلا محمد يعتذر هو ما غلط في احمد
ابومنص
مالها حق في تكذيب الناس هي مذيعة ولا محققة
خالد
الحمدلله ع سلامتها ربنا وحده هو خير الحافظين
ع.ع.ع.ش
من أسباب نجاحنا في مملكتنا أن الله جعل تركيبت الوطن قبائل وشعب منحه الله حب الملك والوطن فاعجزت والله الحمد كل الأيادي التي تريد تمزيق هذه الحمه فالشعب وقف درع ضد الإرهاب الذي مر على مملكتنا الخارجي والداخلي وطن لاندافع عنه لانستحق البقاء فيه اروحنا واوالدنا ومالنا فدا لمملك والوطن والدين سعادتنا في وطننا المملكه العربيه السعوديه نحن سعوديون نتبع هذه الأسرة الملكيه عاش الوطن شامخا لاتهزه الموامرات القطريه الخارجيه وفي الختام حفظالله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحفظ الله ولي العهد سيدي محمد بن سلمان آل سعود وأطال الله بعمرهم وحفظ الله وطننا والسلام
خالد
قناة العربيه قناة صهيونيه رافضيه وهالشيء معروف والقناة من زمان تحارب الاسلام والمسلمين وتحارب اهل الخير والفضيله وكل اللي فيها علمانيين وروافض

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