«آبل» تستعد لإطلاق أصغر هواتف آيفون على الإطلاق

وكالات (صدى):
تستعد شركة "آبل" الأمريكية بمفاجأة لعملائها، من عشاق هاتف" آيفون"، بإطلاق أصغر هواتفها على الإطلاق آيفون 12 ميني.
وقالت تقارير، نقلا عن مصادربداخل "أبل" أن هاتف "آيفون 12 ميني" الجديد سيكون ذا شاشة بقياس 5.4 بوصة، ومن المتوقع أن يصل الهاتف الجديد ضمن سلسلة هواتف "آيفون 12" المرتقب إطلاقها خلال شهر أكتوبر المقبل، كما سيأتي على النحو التالي"آيفون 12"، و"آيفون 12 ميني"، و"آيفون 12 برو"، و"آيفون 12 برو ماكس" بحسب سبق.
وأوضحت التقارير بأنه بقياس الهواتف الثلاثة المتبقية؛ فسيتراوح بين 6.1 و6.7 بوصة، كما سيدعم بتقنيات الجيل الخامس للاتصالات، وبشرائح جديد ستقدم أداء أفضل للبطاريات، ويأتي بشاشات هواتف "آيفون" الجديد من نوع "أوليد"، بمعدل تحديث 60 هرتز، وبثقوب أصغر للكاميرا الأمامية والمستشعرات لمنح مساحة أكبر للشاشة.