بالصور.. رحالة مسنون يحيون اليوم الوطني الـ90 بالسير على الأقدام من الباحة إلى أبها

أبها (صدى):
شارك رحالة مسنون، في احتفالات اليوم الوطني الـ90 للمملكة، بطريقة مختلفة من خلال قطع رحلة من الباحة إلى أبها، سيرًا على الأقدام، والتي تستغرق 13 يوماً.
ويقدر موعد وصولهم إلى مدينة أبها في اليوم الوطني (الأربعاء)، وسيقطع الرحالة مسافة تصل إلى قرابة 350 كلم مشياً على الأقدام، وذلك تعبيراً عن حب الوطن، ولنشر ثقافة رياضة المشي في المجتمع.
وتتراوح أعمار المشاركين ما بين 60 و75 عاماً، وعددهم 8 أشخاص؛ حيث ظهروا أثناء رحلتهم مروراً بعدد من المدن والمحافظات، ليقول أحدهم أنهم يقومون بهذه الرحلة للسنة الثالثة على التوالي بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني.