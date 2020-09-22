الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. رحالة مسنون يحيون اليوم الوطني الـ90 بالسير على الأقدام من الباحة إلى أبها

Time منذ ساعة
Views 1649
بالصور.. رحالة مسنون يحيون اليوم الوطني الـ90 بالسير على الأقدام من الباحة إلى أبها

أبها (صدى):
شارك رحالة مسنون، في احتفالات اليوم الوطني الـ90 للمملكة، بطريقة مختلفة من خلال قطع رحلة من الباحة إلى أبها، سيرًا على الأقدام، والتي تستغرق 13 يوماً.

ويقدر موعد وصولهم إلى مدينة أبها في اليوم الوطني (الأربعاء)، وسيقطع الرحالة مسافة تصل إلى قرابة 350 كلم مشياً على الأقدام، وذلك تعبيراً عن حب الوطن، ولنشر ثقافة رياضة المشي في المجتمع.

وتتراوح أعمار المشاركين ما بين 60 و75 عاماً، وعددهم 8 أشخاص؛ حيث ظهروا أثناء رحلتهم مروراً بعدد من المدن والمحافظات، ليقول أحدهم أنهم يقومون بهذه الرحلة للسنة الثالثة على التوالي بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني.

Time واتساب

أحدث التعليقات

نجاة محمد
ليش اصلا محمد يعتذر هو ما غلط في احمد
ابومنص
مالها حق في تكذيب الناس هي مذيعة ولا محققة
خالد
الحمدلله ع سلامتها ربنا وحده هو خير الحافظين
ع.ع.ع.ش
من أسباب نجاحنا في مملكتنا أن الله جعل تركيبت الوطن قبائل وشعب منحه الله حب الملك والوطن فاعجزت والله الحمد كل الأيادي التي تريد تمزيق هذه الحمه فالشعب وقف درع ضد الإرهاب الذي مر على مملكتنا الخارجي والداخلي وطن لاندافع عنه لانستحق البقاء فيه اروحنا واوالدنا ومالنا فدا لمملك والوطن والدين سعادتنا في وطننا المملكه العربيه السعوديه نحن سعوديون نتبع هذه الأسرة الملكيه عاش الوطن شامخا لاتهزه الموامرات القطريه الخارجيه وفي الختام حفظالله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحفظ الله ولي العهد سيدي محمد بن سلمان آل سعود وأطال الله بعمرهم وحفظ الله وطننا والسلام
خالد
قناة العربيه قناة صهيونيه رافضيه وهالشيء معروف والقناة من زمان تحارب الاسلام والمسلمين وتحارب اهل الخير والفضيله وكل اللي فيها علمانيين وروافض

أخر الأخبار

برج الساعة يحتفل باليوم الوطني 90
برج الساعة يحتفل باليوم الوطني 90
Time منذ 9 دقائق Views 52
ستحصل على تحسن في التذوق والنوم في حال إبتعادك عن الحلويات
ستحصل على تحسن في التذوق والنوم في حال إبتعادك عن الحلويات
Time منذ 22 دقيقة Views 1101
موعد بدء تقييم مصانع التجميل والأعلاف
موعد بدء تقييم مصانع التجميل والأعلاف
Time منذ 28 دقيقة Views 1237
شاهد.. طفلة تعود حية بعد 6 أيام من سقوطها بمصرف مجاري
شاهد.. طفلة تعود حية بعد 6 أيام من سقوطها بمصرف مجاري
Time منذ 42 دقيقة Views 194
بالفيديو.. شمس الكويتية غاضبة من متابع سخر من نجاحها
بالفيديو.. شمس الكويتية غاضبة من متابع سخر من نجاحها
Time منذ 48 دقيقة Views 1213
النيابة تلاحق القطري ناصر الخليفي وتتهمه بالتحريض على الخيانة
النيابة تلاحق القطري ناصر الخليفي وتتهمه بالتحريض على الخيانة
Time منذ 52 دقيقة Views 1564
بالفيديو.. رؤى الصبان تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل
بالفيديو.. رؤى الصبان تكشف سبب ابتعادها عن التمثيل
Time منذ 57 دقيقة Views 486
«آبل» تستعد لإطلاق أصغر هواتف آيفون على الإطلاق
«آبل» تستعد لإطلاق أصغر هواتف آيفون على الإطلاق
Time منذ ساعة Views 1379
مؤشرات تدل على ضعف محرك السيارة
مؤشرات تدل على ضعف محرك السيارة
Time منذ ساعة Views 1382
«الكفاح القابضة» تطرح وظيفة شاغرة بالدمام
«الكفاح القابضة» تطرح وظيفة شاغرة بالدمام
Time منذ ساعة Views 1471