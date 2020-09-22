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التأمينات الإجتماعية: 5 شروط لضم مدد الإشتراك للمتقاعد

Time منذ ساعة
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التأمينات الإجتماعية: 5 شروط لضم مدد الإشتراك للمتقاعد

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ، مدى أهمية نظام تبادل المنافع، والمساعدة م في تسهيل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات بينهما، ومن بينها الخدمات المقدمة للمتقاعد وضم ممده بتقديم طلب مستوفي الشروط الخمسة.

وقالت التأمينات بأنه يمكن للمتقاعد ضم مدة إشتراكك السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الإجتماعية، إلى مددك في التقاعد المدني والعسكري، في أي وقت ولكن بشروط.

وقالت التأمينات الإجتماعية شروط ضم مد الإشتراك بأن يتقدم المشترك بطلب الضم، قبل انتهاء خدمته، في النظام الأخير، ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة، أو معاش، وألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة، وألا يزيد عمر المشترك عن 59 عاما، عند طلب الضم، عدا المشترك الذي على رأس العمل، الخاضع للنظام الاخيرفي 24/10/1737هـ، فيتم قبول طلب الضم، حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب الـ59 عاما، وألا يكون المعاش في النظام الأول قد إستحق في سد العجز.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ليش اصلا محمد يعتذر هو ما غلط في احمد
ابومنص
مالها حق في تكذيب الناس هي مذيعة ولا محققة
خالد
الحمدلله ع سلامتها ربنا وحده هو خير الحافظين
ع.ع.ع.ش
من أسباب نجاحنا في مملكتنا أن الله جعل تركيبت الوطن قبائل وشعب منحه الله حب الملك والوطن فاعجزت والله الحمد كل الأيادي التي تريد تمزيق هذه الحمه فالشعب وقف درع ضد الإرهاب الذي مر على مملكتنا الخارجي والداخلي وطن لاندافع عنه لانستحق البقاء فيه اروحنا واوالدنا ومالنا فدا لمملك والوطن والدين سعادتنا في وطننا المملكه العربيه السعوديه نحن سعوديون نتبع هذه الأسرة الملكيه عاش الوطن شامخا لاتهزه الموامرات القطريه الخارجيه وفي الختام حفظالله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحفظ الله ولي العهد سيدي محمد بن سلمان آل سعود وأطال الله بعمرهم وحفظ الله وطننا والسلام
خالد
قناة العربيه قناة صهيونيه رافضيه وهالشيء معروف والقناة من زمان تحارب الاسلام والمسلمين وتحارب اهل الخير والفضيله وكل اللي فيها علمانيين وروافض

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