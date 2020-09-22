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226 قرارًا ضد شركات وأفراد بسبب التستر والغش التجاري

Time منذ ساعتين
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226 قرارًا ضد شركات وأفراد بسبب التستر والغش التجاري

الرياض (صدى):
كشفت بيانات وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الجزائية في المملكة خلال العام الميلادي الحالي 2020 وحتى شهر سبتمبر، والمتعلقة في قضايا التستر والغش التجاري التي أصدرتها 11 محكمة جزائية في المملكة وصلت آلاف 61 حكما قضائيًا.

وأوضحت الوزارة، أن تلك الأحكام شملت 226 قرارا ضد شركات تجارية ومواطنين ومقيمين، لافتة إلى أن الإحكام القضائية المتعلقة بنظام الغش التجاري بلغت 45 حكما بنسبة 73.8 % من إجمالي الأحكام تضمنت 148 قرارا تم تنفيذها بحق 63 مدانا منها 9 شركات ومصانع، و37 مواطنا بينهم مواطنة، و16 من المقيمين.

وبلغت الأحكام القضائية المتعلقة بنظام مكافحة التستر التجاري 16 حكما بنسبة 26.2 % متضمنة 78 قرارا بحق 37 متسترا ومتسترا عليه، وبلغ عدد المتسترين 18 مواطنا، منهم 16 ذكورا واثنتان من الإناث، أما المتستر عليهم فبلغوا 19 مقيما؛ حيث تم فرض غرامات مالية على المخالفين والمتسترين والمتستر عليهم، السجن، إغلاق المنشأة المخالفة وتصفية نشاطها، إلغاء التصاريح، شطب السجلات التجارية التابع للمتسترين ومنعهما من مزاولة النشاط، وغيرها.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ليش اصلا محمد يعتذر هو ما غلط في احمد
ابومنص
مالها حق في تكذيب الناس هي مذيعة ولا محققة
خالد
الحمدلله ع سلامتها ربنا وحده هو خير الحافظين
ع.ع.ع.ش
من أسباب نجاحنا في مملكتنا أن الله جعل تركيبت الوطن قبائل وشعب منحه الله حب الملك والوطن فاعجزت والله الحمد كل الأيادي التي تريد تمزيق هذه الحمه فالشعب وقف درع ضد الإرهاب الذي مر على مملكتنا الخارجي والداخلي وطن لاندافع عنه لانستحق البقاء فيه اروحنا واوالدنا ومالنا فدا لمملك والوطن والدين سعادتنا في وطننا المملكه العربيه السعوديه نحن سعوديون نتبع هذه الأسرة الملكيه عاش الوطن شامخا لاتهزه الموامرات القطريه الخارجيه وفي الختام حفظالله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحفظ الله ولي العهد سيدي محمد بن سلمان آل سعود وأطال الله بعمرهم وحفظ الله وطننا والسلام
خالد
قناة العربيه قناة صهيونيه رافضيه وهالشيء معروف والقناة من زمان تحارب الاسلام والمسلمين وتحارب اهل الخير والفضيله وكل اللي فيها علمانيين وروافض

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