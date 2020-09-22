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«الصحة»: نسبة الوفيات المرتبطة بأمراض القلب في المملكة تصل إلى 37%

Time منذ ساعتين
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«الصحة»: نسبة الوفيات المرتبطة بأمراض القلب في المملكة تصل إلى 37%

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المملكة تصل إلى 37 %، لافتة إلى أن 15 % من السكان يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وفي السياق نفسه، أوضحت وزارة الصحة أن عدم توفر التقنيات الحديثة في هذه المراكز تحد كبير في إدارة أعباء أمراض القلب والأوعية الدموية بجودة وكفاءة، مؤكدة أن مراكز القلب المتخصصة تمثل عنصرا أساسيا في تقديم الرعاية الصحية والوقاية من أمراض القلب المزمنة في المملكة.

وأشارت إلى أنه تم إنشاء المنصة الوطنية لمراكز القلب وإطلاق أنظمة طبية إلكترونية في 7 مراكز قلب، وتوفير الأنظمة القلبية الثلاثية الأساسية "نظام أرشفة الصور القلبية ونظام معالجة تخطيط القلب، ونظام إدارة معلومات القلب، وكتابة التقارير" بحيث تكون هذه الأنظمة مترابطة مع بعضها البعض ومتكاملة ومتاح تبادل البيانات ضمن معايير عالمية.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ليش اصلا محمد يعتذر هو ما غلط في احمد
ابومنص
مالها حق في تكذيب الناس هي مذيعة ولا محققة
خالد
الحمدلله ع سلامتها ربنا وحده هو خير الحافظين
ع.ع.ع.ش
من أسباب نجاحنا في مملكتنا أن الله جعل تركيبت الوطن قبائل وشعب منحه الله حب الملك والوطن فاعجزت والله الحمد كل الأيادي التي تريد تمزيق هذه الحمه فالشعب وقف درع ضد الإرهاب الذي مر على مملكتنا الخارجي والداخلي وطن لاندافع عنه لانستحق البقاء فيه اروحنا واوالدنا ومالنا فدا لمملك والوطن والدين سعادتنا في وطننا المملكه العربيه السعوديه نحن سعوديون نتبع هذه الأسرة الملكيه عاش الوطن شامخا لاتهزه الموامرات القطريه الخارجيه وفي الختام حفظالله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحفظ الله ولي العهد سيدي محمد بن سلمان آل سعود وأطال الله بعمرهم وحفظ الله وطننا والسلام
خالد
قناة العربيه قناة صهيونيه رافضيه وهالشيء معروف والقناة من زمان تحارب الاسلام والمسلمين وتحارب اهل الخير والفضيله وكل اللي فيها علمانيين وروافض

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