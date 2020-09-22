الذهب يرتفع وإجراءات عزل جديدة تطغى على قوة الدولار

وكالات (صدى):
ارتفع الذهب داخل نطاق ضيق الثلاثاء 22 سبتمبر في حين تصدت مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا لضغط قوة الدولار على المعدن النفيس قبل كلمات مهمة لصانعي القرار في مجلس الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1914.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:31 بتوقيت غرينتش، بعدما خسر 3% إلى 1882.70 دولار للأونصة، وهو أقل مستوى منذ 12 أغسطس آب، أمس الاثنين.
هذا وكسب الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1919.70 دولار اليوم الثلاثاء.