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إلغاء حكم المحكمة التجارية في دعوى قضائية ضد أحد التنفيذيين لـ «ميدغلف»

Time منذ ساعتين
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إلغاء حكم المحكمة التجارية في دعوى قضائية ضد أحد التنفيذيين لـ «ميدغلف»

الرياض (صدى):
أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) صدور حكم محكمة الإستئناف بالرياض بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في الدعوى رقم (1582) لعام 1439هـ ضد أحد التنفيذيين والذي سبق أن شغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى، وسيتم تسليم الشركة نسخة إعلام الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم.

وأوضحت الشركة بأن الحكم بعدم الإختصاص الولائي لا يعني سقوط حق الشركة في دعواها. وستواصل الدعوى أمام الجهات القضائية ذات العلاقة حفظً لحقوق الشركة وأموال مساهميها، مؤكدة بأنه لن يكون للحكم أي أثر مالي على الشركة.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ليش اصلا محمد يعتذر هو ما غلط في احمد
ابومنص
مالها حق في تكذيب الناس هي مذيعة ولا محققة
خالد
الحمدلله ع سلامتها ربنا وحده هو خير الحافظين
ع.ع.ع.ش
من أسباب نجاحنا في مملكتنا أن الله جعل تركيبت الوطن قبائل وشعب منحه الله حب الملك والوطن فاعجزت والله الحمد كل الأيادي التي تريد تمزيق هذه الحمه فالشعب وقف درع ضد الإرهاب الذي مر على مملكتنا الخارجي والداخلي وطن لاندافع عنه لانستحق البقاء فيه اروحنا واوالدنا ومالنا فدا لمملك والوطن والدين سعادتنا في وطننا المملكه العربيه السعوديه نحن سعوديون نتبع هذه الأسرة الملكيه عاش الوطن شامخا لاتهزه الموامرات القطريه الخارجيه وفي الختام حفظالله سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحفظ الله ولي العهد سيدي محمد بن سلمان آل سعود وأطال الله بعمرهم وحفظ الله وطننا والسلام
خالد
قناة العربيه قناة صهيونيه رافضيه وهالشيء معروف والقناة من زمان تحارب الاسلام والمسلمين وتحارب اهل الخير والفضيله وكل اللي فيها علمانيين وروافض

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