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المدة المحددة لشركة التأمين لسداد ما دفعه المؤمن عليه في الطوارئ

Time منذ 14 دقيقة
Views 1247
المدة المحددة لشركة التأمين لسداد ما دفعه المؤمن عليه في الطوارئ

الرياض (صدى):
أوضح مجلس الضمان الصحي المدة المحددة لشركة التأمين لتعويض المؤمن عليه عن النفقات القابلة للاستعاضة في الحالات الطارئة.

وأكد المجلس أن 15 يومًا عمل هي أقصى مدة لشركة التأمين لسداد المبالغ المالية التي دفعتها في الحالات الطارئة من تاريخ اكتمال طلب الاسترجاع.

وقال المجلس الصحي: " أخي المؤمن له، في الحالات الطارئة يتم التعويض خلال مدة لاتزيد عن 15 يوم عمل عن النفقات القابلة للاستعاضة حسب الأسعار السائدة، وذلك شريطة تزويد شركة التأمين خلال مدة لاتزيد عن 30 يوم عمل من تكبد تلك النفقات بالمستندات المؤيدة التي تطلبها الشركة " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اللي يشوفك لازم يدق بوري
فيصل
لا حول ولا قوة الى بالله تعرف اسمه وربي انحره قبل لا تنحره الحكومة هاذي مشكلة اذا كانت الشرطة من نفس القبيله والمنطقه حقكك من القبائل الاخرى يروح
سحس
(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)
Zoolعالمي
حتى في امريكا الناس مندهشين من هذا الفريق الخارق لدرجه انهم قررو يدرسون ابنائهم في الرياض ليكونو قرب هذا الفريق ويكتسبو منه الاصرار والمهاره والاعتماد على النفس
وافي مع الجميع
كنت افكر ان اغلب بنات جميلات طلع العكس بعد اغلبهم تبرجوا زي سرابيت اخوانهم بدون شنب الحمد لله لحقت روحي ضفرت الثمينه قبل ماتنزل التافهات

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