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التراجع عن فرض الحراسة القضائية على مستشفى جدة الخاص

Time منذ 39 دقيقة
Views 1539
التراجع عن فرض الحراسة القضائية على مستشفى جدة الخاص

جدة (صدى):
تراجعت المحكمة التجارية بجدة، أمس الإثنين، عن قرارها بفرض الحراسة القضائية على مستشفى خاص.

وقررت المحكمة إيقاف أعمال الحارس القضائي، وطلبت تنفيذ الحكم الجديد بكافة الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى ذلك إلى استخام القوة الجبرية.

وأوضحت المحكمة أن الحراسة القضائية كانت مجرد إجراء وقائي إلى أن يتبين وجه الحق مع أي الخصمين، مشيرة إلى زوال السبب الذي لأجله تم فرض الحراسة.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس المديرين أصبح قادرا على ممارسة عمله، بناء على مذكرات إلحاقية تسلمتها المحكمة من المحكوم ضدهم.

وكان خلاف قد وقع بين عدد من الشركاء اتهموا رئيس مجلس الإدارة بالإخلال بمسؤولياته التعاقدية، ما تسبب في التردي المالي المهني للمستشفى واستغلال منصبه والصلاحيات الممنوحة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اللي يشوفك لازم يدق بوري
فيصل
لا حول ولا قوة الى بالله تعرف اسمه وربي انحره قبل لا تنحره الحكومة هاذي مشكلة اذا كانت الشرطة من نفس القبيله والمنطقه حقكك من القبائل الاخرى يروح
سحس
(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)
Zoolعالمي
حتى في امريكا الناس مندهشين من هذا الفريق الخارق لدرجه انهم قررو يدرسون ابنائهم في الرياض ليكونو قرب هذا الفريق ويكتسبو منه الاصرار والمهاره والاعتماد على النفس
وافي مع الجميع
كنت افكر ان اغلب بنات جميلات طلع العكس بعد اغلبهم تبرجوا زي سرابيت اخوانهم بدون شنب الحمد لله لحقت روحي ضفرت الثمينه قبل ماتنزل التافهات

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