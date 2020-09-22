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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 35 دقيقة
Views 1374
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الرياض، بريدة، حائل، المدينة المنورة، الشرقية). . في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مناطق (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ، وحالة البحر خفيف الموج .

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أحدث التعليقات

فبصل
أعوذ بالله من قهر الرجال
فيصل
المدعوا ابراهيم. والله ثم والله ماهو ضروري. تعلق. انت. في أي. كهف عايش
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب والمصورين ليه ما مسكوها ليتأكدو من جنسها ... لو كانت جنيه كانت عرفت انهم يصورونها او احرقت الكاميرا او احرقتهم
ابو وليد
يا انصار فريق ابو خرقه افضل لاعب في المباراه مدافعكم يعني فريقكم ابو خرقه هو المظغوط وانقذه الدفاع -- هذا اذا كان فيكم من يفهم ان بطولاتكم 25 والزعيم 60 سنين ضوئيه

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