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بالفيديو..تفسير متحدث الصحة لانتشار إصابات كورونا بين صفوف الهلال

Time منذ 34 دقيقة
Views 1648
بالفيديو..تفسير متحدث الصحة لانتشار إصابات كورونا بين صفوف الهلال

الرياض (صدى):
فسر المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، ظاهرة انتشار إصابات فيروس كورونا بين لاعبي الهلال في الدوحة.

وقال العبد العالي في رده على استفسار عميد كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود، الأمير سعد بن سعود بن محمد: " في بروتوكولات موجودة لجميع القطاعات رياضية، ترفيهية، تجارية، وغيرها، ويفترض على المنظمين التقيد بها ".

وأشار العبد العالي إلى أنه لم يرصد أي بؤر لتفشي الفيروس منذ عودة بعض القطاعات وفتح المطاعم والمساجد وغيرها نظرًا للإلتزام والتقيد بالإجراءات الموصي بها لتجنب العودة.

وأكد أن أي خلل أو تغاضي عن الإجراءات الاحترازية كالتباعد الاجتماعي وغيرها، يمكن أن يتسبب في نشر العدوى.

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أحدث التعليقات

فبصل
أعوذ بالله من قهر الرجال
فيصل
المدعوا ابراهيم. والله ثم والله ماهو ضروري. تعلق. انت. في أي. كهف عايش
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب والمصورين ليه ما مسكوها ليتأكدو من جنسها ... لو كانت جنيه كانت عرفت انهم يصورونها او احرقت الكاميرا او احرقتهم
ابو وليد
يا انصار فريق ابو خرقه افضل لاعب في المباراه مدافعكم يعني فريقكم ابو خرقه هو المظغوط وانقذه الدفاع -- هذا اذا كان فيكم من يفهم ان بطولاتكم 25 والزعيم 60 سنين ضوئيه

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