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زوجة طلال آل ثاني تقدم نداء استغاثة: " صحته تتدهور بسبب التعذيب "

Time منذ 39 دقيقة
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زوجة طلال آل ثاني تقدم نداء استغاثة: " صحته تتدهور بسبب التعذيب "

ماجد القزيز (صدى):
قدمت أسماء أريان زوجة الشيخ القطري طلال بن عبد العزيز آل ثاني، نداء استغاثة لإطلاق سراحه، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتدهور صحته داخل محبسه بسبب سوء المعاملة والتعذيب.

وأكدت أسماء أن زوجها بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وإلى محام يختاره بحرية، قائلة: " لقد حُكم عليه تعسفيا بالسجن 22 عاما أثناء وجوده في السجن ".

ورفضت أريان ومحاميها اتهامات النظام القطري لزوجها، حيث أكد المحامي أن نظام الحمدين لفق اتهاماته لدوافع سياسية.

وكشفت أنها تلقت رسائل هددتها لمنعها من الاستمرار في شن حملة علنية من أجل حرية زوجها.

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أحدث التعليقات

abdul
الله يصبّرها . اكيد الشرطة والمباحث الجنائية وجهات اخري شغّالين في الموضوع. الجريمة وقعت قبل يومين بس، و ان شاء الله ينكشف المحرم / المجرمون .
harby
هناك طب شرعي وتشريح وحقها مابيضيع
harby
تستاهل
harby
رحمه الله
EBRAHIM🌩
حسبي الله ونعم الوكيل في من كسر وقهر قلب هذه الأم المسكينه حسبي الله ونعم الوكيل فيه

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