زوجة طلال آل ثاني تقدم نداء استغاثة: " صحته تتدهور بسبب التعذيب "

ماجد القزيز (صدى):
قدمت أسماء أريان زوجة الشيخ القطري طلال بن عبد العزيز آل ثاني، نداء استغاثة لإطلاق سراحه، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتدهور صحته داخل محبسه بسبب سوء المعاملة والتعذيب.
وأكدت أسماء أن زوجها بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وإلى محام يختاره بحرية، قائلة: " لقد حُكم عليه تعسفيا بالسجن 22 عاما أثناء وجوده في السجن ".
ورفضت أريان ومحاميها اتهامات النظام القطري لزوجها، حيث أكد المحامي أن نظام الحمدين لفق اتهاماته لدوافع سياسية.
وكشفت أنها تلقت رسائل هددتها لمنعها من الاستمرار في شن حملة علنية من أجل حرية زوجها.
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