شاب من الليث يختفي في ظروف غامضة بعد خروجه لشراء بعض المستلزمات

عادل الحربي (صدى):
خرج مواطن في محافظة الليث بسيارته لشراء بعض المستلزمات ولكنه اختفى في ظروف غامضة.
وتعود الواقعة عندما خرج المواطن الذي يدعى عبدالكريم علي زاهر البركاتي يوم الجمعة الماضي، من منزل أسرته بقرية عيار شرق الليث.
وتبين أن المواطن البالغ من العمر 27 عاما كان في طريقه إلى مركز غميقة لشراء بعض المستلزمات، مستقلاً سيارة هايلكس غمارتين موديل 2004، وفقا لسبق.
وقامت أسرة المواطن بالبحث عنه في عدد من المستشفيات ولم يتم العثور عليه، كما حررت بلاغا بفقدان نجلهم لدى مخفر شرطة غميقة بمحافظة الليث.