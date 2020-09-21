صهر أردوغان متورط في تسهيل تحويلات مالية لصناعة الأفلام الإباحية

ماجد القزيز (صدى):
كشفت ملفات FinCEN الأمريكية التي تم تسريبها مؤخرًا لموقع BuzzFeed عن تورط بنك Aktif التركي في تسهيل تحويلات مالية لصناعة أفلام إباحية.
وفجرت مفاجأة مدوية حول تورط صهر أردوغان في هذه العملية المشبوهة،حيث لفتت إلى أنه تمت التحويلات عندما كان صهر الرئيس التركي يعمل مدير تنفيذي لشركة كاليك القابضة المالكة لبنك Aktif التركي.
يذكر أن صهر أردوغان تحوم حوله الكثير من الشبهات خاصة فيما يتعلق بثروته؛ وقد وقعت بينه وبين أردوغان العديد من الخلافات مؤخرًا، فيُطلق عليه "الصهر الفاسد" في تركيا لتورطه في العديد من قضايا الفساد.