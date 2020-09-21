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استشاري يعلق على "طمع" المستشفيات الخاصة والأطباء : لاحسيب ولارقيب(فيديو)

Time منذ 47 دقيقة
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استشاري يعلق على "طمع" المستشفيات الخاصة والأطباء : لاحسيب ولارقيب(فيديو)

علي القحطاني (صدى):
علق استشاري الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور علي بن معيض، على الأسعار المرتفعة التي يطلبها بعض الأطباء الاستشاريين والمستشفيات الخاصة نظير الكشف الطبي أو العمليات.

وقال الاستشاري خلال حديثه لبرنامج "ياهلا" أن عملية مثل تعديل حاجز الأنف لا تتجاوز 1500 ريال وتُنفذ في المستشفيات الخاصة بتكلفة 6 آلاف ريال.

وأضاف أن بعض المستشفيات الخاصة تحدد 10 آلاف ريال سعرًا لعمليات مثل اللحمية للأطفال، وذلك على الرغم من أن التكلفة الفعلية لها تتراوح من 1500 إلى 2000 ريال بحد أقصى.

وأشار إلى أن المستشفيات لا تخسر، خاصة أن المعدات الطبية التي تستوردها تستمر طول العمر، فضلًا عن تحملها لتكلفة تلك الأدوات بالتقسيط.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
زعماء على كيف كيفك. هم نايمين واصهرتهم وابنائهم يلعبون باموال الدولة ولاعنين ابو الشعب. اخر الزمان والله
ابوبدر
هذي صورة للعام 1960 وهذولا كانوا كشافة من ابناء جاليات اجنبية بشركة ارامكو بالظهران ايام ما كانت ارامكوا اسمها كاليفورنيا ارابيان كومباني. ولا هم سعوديات وفيه بنتين من ضمن الكشافة وحدة سورية واخرى مصرية. ومدري اذا تجنسوا بعدها او لا.
الداهيه
سبحان الله.. اين انت الآن ايها الأُ شميطا...؟ اراك الآن بالصوره للبنات تومأ بالبنان شارحا... آه على دنيا تمضي سنيننها كطرف العين والعقل عنها لاهيا...
ابونايف
وخير ياطير ضابط والله فيه بزارين خكاريه ودك تصطره لين يقول آمين
ابو محمد 😎 ✍️
ان شا الله يمسكونهم ويأدبونهم زين ..

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