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شاهد.. مواطنون يعيدون تداول مقطع سابق لخادم الحرمين بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 90

Time منذ 51 دقيقة
Views 1431
شاهد.. مواطنون يعيدون تداول مقطع سابق لخادم الحرمين بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الـ 90

نايف السالم (صدى):
أعاد مواطنون تداولا مقطع فيديو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثار إعجاب جميع سكان المملكة، وجاء ذلك بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني ال 90.

وقال خادم الحرمين في المقطع الذي حظي بتفاعل لافت وتداول واسع:" يستطيع أي مواطن أن يرفع قضية على الملك أو ولي العهد أو أي فرد من أفراد الأسرة الحاكمة ".

وأحدث المقطع المتداول لخادم الحرمين ضجة كبيرة في المملكة، وجاء المقطع المتداول عندما استشهد الملك سلمان بقصة للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود الذي دخل معه أحد المواطنين في خصومة أمام القاضي الشرعي بالرياض لتوضيح الأسس العدلية التى تقوم عليها المملكة.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
زعماء على كيف كيفك. هم نايمين واصهرتهم وابنائهم يلعبون باموال الدولة ولاعنين ابو الشعب. اخر الزمان والله
ابوبدر
هذي صورة للعام 1960 وهذولا كانوا كشافة من ابناء جاليات اجنبية بشركة ارامكو بالظهران ايام ما كانت ارامكوا اسمها كاليفورنيا ارابيان كومباني. ولا هم سعوديات وفيه بنتين من ضمن الكشافة وحدة سورية واخرى مصرية. ومدري اذا تجنسوا بعدها او لا.
الداهيه
سبحان الله.. اين انت الآن ايها الأُ شميطا...؟ اراك الآن بالصوره للبنات تومأ بالبنان شارحا... آه على دنيا تمضي سنيننها كطرف العين والعقل عنها لاهيا...
ابونايف
وخير ياطير ضابط والله فيه بزارين خكاريه ودك تصطره لين يقول آمين
ابو محمد 😎 ✍️
ان شا الله يمسكونهم ويأدبونهم زين ..

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