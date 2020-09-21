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ضبط مواطن ومقيمين بتهمة التهرب الضريبي بالرياض

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ضبط مواطن ومقيمين بتهمة التهرب الضريبي بالرياض

الرياض (صدى):
صرح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه ومن خلال الحملة المشتركة مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تم القبض على ثلاثة متهمين ( مواطن ومقيمين من الجنسية السورية أحدهما بهوية زائر منتهية ) تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك أثر تورطهم بإيهام أصحاب المنشآت والمؤسسات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانية تخفيض أو إزالة مبلغ ضريبة القيمة المضافة من خلال الحصول على بيانات الدخول الخاصة بهم بمقابل مادي وصل لأكثر من نصف مليون ريال.

وأكد الكريديس أن المقبوض عليهم امتهنوا التلاعب على أصحاب المنشآت والمؤسسات، حيث نفذوا أكثر من 340 عملية مشبوهة خلال أقل من شهرين، مكّنتهم من التأثير على حسابات المنشآت والمؤسسات المتعاونة معهم، وتم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 19.394 ريال و 4 أجهزة جوال تتضمن بيانات ومستندات للمستفيدين من عمليات التهرب الضريبي، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، بأنه تم رصد هذه الحالات بالتنسيق مع الجهة المختصة بالأمن العام لتحديد هوية المتلاعبين من منشآت ومؤسسات من أجل تطبيق أحكام ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي، ويأتي ذلك حرصًا على الأموال العامة من خلال الالتزام الضريبي والحد من المخالفات والتشجيع على التزام المنشآت بمسؤولياتها النظامية لدى الهيئة.

وأوضح الحربي أن الهيئة تستقبل جميع المخالفات بما فيها التهرب الضريبي عبر الموقع الإلكتروني www.Gazt.gov.Sa أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة للأجهزة الذكية، مؤكداً أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تقوم بصرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية، وذلك بنسبة 2.5 % من المبالغ والغرامات المحصلة، بحد أدنى ألف ريال، وبحد أقصى مليون ريال.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
زعماء على كيف كيفك. هم نايمين واصهرتهم وابنائهم يلعبون باموال الدولة ولاعنين ابو الشعب. اخر الزمان والله
ابوبدر
هذي صورة للعام 1960 وهذولا كانوا كشافة من ابناء جاليات اجنبية بشركة ارامكو بالظهران ايام ما كانت ارامكوا اسمها كاليفورنيا ارابيان كومباني. ولا هم سعوديات وفيه بنتين من ضمن الكشافة وحدة سورية واخرى مصرية. ومدري اذا تجنسوا بعدها او لا.
الداهيه
سبحان الله.. اين انت الآن ايها الأُ شميطا...؟ اراك الآن بالصوره للبنات تومأ بالبنان شارحا... آه على دنيا تمضي سنيننها كطرف العين والعقل عنها لاهيا...
ابونايف
وخير ياطير ضابط والله فيه بزارين خكاريه ودك تصطره لين يقول آمين
ابو محمد 😎 ✍️
ان شا الله يمسكونهم ويأدبونهم زين ..

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