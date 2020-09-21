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غياب محترفي الاتحاد عن تدريبات الموسم الجديد
منذ 47 دقيقة
1570
طلال الغامدي (صدى):
انطلقت تدريبات الاتحاد اليوم الاثنين استعدادًا للموسم المقبل من دوري المحترفين الذي سينطلق في أكتوبر.
وقالت مصادر إن المران شهد غياب المحترفين؛ لعدم قدرتهم على الوصول إلى جدة حتى الان.
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا بد من وضع تحذيرات السلامه ..
انور المالكي
اش معنى مخالف للنشر وماهي المخالفة في الخبر
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .............
ابو محمد 😎 ✍️
عريبه مايتضاربون وهم بهذا التجمع ...!!
عدو الخونة
حنا واهل ذي البنية الاصلاء اقرب لبعض من الجعر والبعر الهمازين اللمازين يدعون انهم سعوديين وهم انجس من ذيل الكلب محاريث فتنة ويحرضون على الشر قد بدت البغضاء من افواههم وما تحفي صدورهم اكبر قاتلهم الله واشغلهم بالهم والغم والحسرة
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