بالصور.. الهلال يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي 

نواف السالم (صدى):
عاود فريق نادي الهلال تدريباته مساء اليوم، وذلك بعد تعادله مع نظيره شهر خودرو الإيراني.
أدى الفريق مرانا استرجاعيا في النادي الصحي بمقر إقامة بعثة الفريق، حيث انضم " سلمان الفرج " للتدريبات بعد تعافيه من فيروس كورونا، عقب أن أجرى فحصا طبيا تحت إشراف الاتحاد الآسيوي.
وأجرى الثلاثي " سلمان الفرج، عبدالله عطيف وتركي المطيري " مرانا لياقيا في الملعب المخصص لتدريبات الفريق.
ويعقد المدير الفني " رازفان لوشيسكو " وأحد اللاعبين مؤتمرا صحافيا ظهر الغد؛ للحديث عن تحضيرات الفريق لمواجهة " شباب أهلي دبي ".