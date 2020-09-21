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بالصور.. الهلال يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي 

Time منذ 24 دقيقة
Views 1486
بالصور.. الهلال يعاود تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي 

نواف السالم (صدى):
عاود فريق نادي الهلال تدريباته مساء اليوم، وذلك بعد تعادله مع نظيره شهر خودرو الإيراني.

أدى الفريق مرانا استرجاعيا في النادي الصحي بمقر إقامة بعثة الفريق، حيث انضم " سلمان الفرج " للتدريبات بعد تعافيه من فيروس كورونا، عقب أن أجرى فحصا طبيا تحت إشراف الاتحاد الآسيوي.

وأجرى الثلاثي " سلمان الفرج، عبدالله عطيف وتركي المطيري " مرانا لياقيا في الملعب المخصص لتدريبات الفريق.

ويعقد المدير الفني " رازفان لوشيسكو " وأحد اللاعبين مؤتمرا صحافيا ظهر الغد؛ للحديث عن تحضيرات الفريق لمواجهة " شباب أهلي دبي ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا لعب باالتصوير .. بمعنى خيطي بيطي ..
ابوبدر
اللهم لا شماته وربنا يشفيهم.
abdul
لا اتكلم عن النساء. اما الرجال يرتاحوا من الموس والحلاق، خاصة في عصر الكورونا . وقديما قالو: الصّلع جميل. Bald Is Beautiful. وبعض ملصقات الصدّام فيها عبارة : رؤوس بعض الناس ممتاز، و رؤوس الباقين مُغطَّى بالشعر.
خالد
والي اخذ شوارع وضمه الا ارضه ما عقوبته
ابو محمد 😎 ✍️
مهما كان خطا العماله ، ماتاصل الى رفع السلاح واطلاق الرصاص ..

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