تسريب صوتي يفضح استغلال الحمدين والقذافي للقبلية لإسقاط الحكم في دول الخليج

وكالات (صدى):
أظهر تسريب صوتي جديدة للرئيس الليبي الراحل معمر القذافي مع حمد بن خليفة وحمد بن جاسم؛ لمناقشة خطط إسقاط أنظمة الحكم في دول الخليج العربي.
ونشر المعارض القطري البارز خالد الهيل، التسريب الذي يوضح مؤامرة الحمدين مع القذافي واللعب على وتر القبلية من أجل نشر الفوضى و إسقاط أنظمة الحكم في دول الخليج العربي.
وأكد تنظيم الحمدين أن حركة القبائل بدأت تعود من جديد، بما فيهم المملكة، مشيرًا إلى مسابقة الجمال التي أقاموها في قطر لأحد القبائل وهو ما خلق تنافس بينهم، فيما تساءل "القذافي" هل المنافسة هذه وصلت السعودية؟.