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" الصحة " تكشف عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أخصائي علاج تنفسي 

Time منذ ساعة
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" الصحة " تكشف عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف أخصائي علاج تنفسي 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وزارة الصحة عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف " أخصائي علاج تنفسي "، وذلك من خلال بوابة التوظيف.

ودعت وزارة الصحة المرشحين والمرشحات لهذه الوظائف، والمعلن عنها خلال شهر يوليو من العام الجاري 2020م، مراجعة مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ابتداءً من يوم الأحد الموافق 27/09/2020م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 01/10/2020م؛ وذلك لاستكمال إجراءات توظيفهم، مصطحبين معهم أصول الوثائق التالية، وذلك من خلال التفاصيل الآتية.

و أشارت إلى الأوراق المطلوبة ومنها: ​الهوية الوطنية، مع نسخة منها، وثيقة التخرج، مع نسخة منها موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج،  الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي، مع نسخة منها.

وأبانت وزارة الصحة أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح على الوظائف وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والخبرات، والرغبات المكانية، مؤكدة على المرشحين التقيد بالمراجعة خلال الفترة المحددة، وأن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح، سيعد ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف. ​​هنا

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هذا لعب باالتصوير .. بمعنى خيطي بيطي ..
ابوبدر
اللهم لا شماته وربنا يشفيهم.
abdul
لا اتكلم عن النساء. اما الرجال يرتاحوا من الموس والحلاق، خاصة في عصر الكورونا . وقديما قالو: الصّلع جميل. Bald Is Beautiful. وبعض ملصقات الصدّام فيها عبارة : رؤوس بعض الناس ممتاز، و رؤوس الباقين مُغطَّى بالشعر.
خالد
والي اخذ شوارع وضمه الا ارضه ما عقوبته
ابو محمد 😎 ✍️
مهما كان خطا العماله ، ماتاصل الى رفع السلاح واطلاق الرصاص ..

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