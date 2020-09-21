بالصور.. النصر يُفرط في الفوز على السد القطري

ماجد محمد (صدى):
فرّط نادي النصر، في الفوز على السد القطري، بعدما نجح الأخير في التعادل خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.
وافتتح اللاعب خالد الغنام أهداف اللقاء في الدقيقة 22، واضعًا النصر في المقدمة، قبل أن يخطف بغداد بونجاح تعادلًا قاتلًا في الدقيقة 87.
وارتفع رصيد النصر إلى 11 نقطة في صدارة مجموعته، فيما ارتفع رصيد السد إلى 9 نقاط في المركز الثاني.
يشار إلى أن النصر ضمن الصعود إلى الدور الـ16 من البطولة القارية، إضافة إلى الهلال والأهلي.