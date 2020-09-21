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بالصور.. النصر يُفرط في الفوز على السد القطري

Time منذ 21 دقيقة
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بالصور.. النصر يُفرط في الفوز على السد القطري

ماجد محمد (صدى):
فرّط نادي النصر، في الفوز على السد القطري، بعدما نجح الأخير في التعادل خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.

وافتتح اللاعب خالد الغنام أهداف اللقاء في الدقيقة 22، واضعًا النصر في المقدمة، قبل أن يخطف بغداد بونجاح تعادلًا قاتلًا في الدقيقة 87.

وارتفع رصيد النصر إلى 11 نقطة في صدارة مجموعته، فيما ارتفع رصيد السد إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

يشار إلى أن النصر ضمن الصعود إلى الدور الـ16 من البطولة القارية، إضافة إلى الهلال والأهلي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يارب تكون باالعون ..
ابو محمد 😎 ✍️
نسيت اقول .. نتيجه ماهي بطاله ، خصوصاً والظروف المحيطه حساسه وصايبتها حساسيه مزمنه ..
ابو محمد 😎 ✍️
معليش الفوز بغيرها ، يا ابطال نادي النصر .. .. أتمنى من كل قلبي لكم الفوز على أي نادي أجنبي ، وفوز ساحق للخصم وماحق ..
الداهيه
ما طار 🦅 طير إلا كما طار وقع... وما ارتفع شيئ وعلا إلا بالقاع وقع ... فيا طالباً الدنيا كيف تطلبها وقد تيقنت ان منتهاك في لحداً تحت الثرى...؟
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياليلى يا بنت مهلهل .. ....... سلِّي سبفك وبارزينا ..... وسنكون نحن الغالبينا ......

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