العيسى: يوجد مستثمرين مخالفين في "التدريب الأهلي" يضعون شعارات لا تنتمي لهم "فيديو" 

الرياض (صدى):
قال رئيس مركز التشاركية للتدريب المهندس محمد العيسى إنه يوجد مستثمرين مخالفين في مجال التدريب الأهلي يضعون شعارات لا تنتمي لهم.
ولفت العيسى خلال حواره عبر برنامج " تم ":" يوجد شبه فوضى من بعض المستثمرين في المجال وأحيانا يكونوا مستثمرين غير الواقعين " مخالفين ".
وأوضح العيسى:" تجد أحيانا بعض الأشخاص يضعون شعارات وزارة كبيرة بدون حسيب ولا رقيب على أساس أنه مركز معتمد وعندما تخاطب الوزارة ترد بأنه مركز غير معتمد لديها ومع ذلك مازالت المراكز هذه موجودة ".
وأبان العيسى:" بالنسبة للمراكز المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني أعتقد أن مساحة اللعب والعبث محدودة جدا "، متابعا:" المعاهد التابعة للجامعات نفسها لا تقبل بشهادات الدورات التي تعقد بداخلها تحت مظلة الجامعة في المسابقات الوظيفية ".