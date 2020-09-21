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غلق سفارة المملكة في الكويت .. الأربعاء

Time منذ ساعة
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غلق سفارة المملكة في الكويت .. الأربعاء

علي القحطاني (صدى):
نوّهت سفارة المملكة في الكويت، بأنها ستُغلق أبوابها يوم الأربعاء الموافق ٦ صفر ١٤٤٢هـ و٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م بمناسبة اليوم الوطني ٩٠ للمملكة.

وأكدت السفارة في تنويهها، أنها ستعاود مباشرة عملها في اليوم التالي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يارب تكون باالعون ..
ابو محمد 😎 ✍️
نسيت اقول .. نتيجه ماهي بطاله ، خصوصاً والظروف المحيطه حساسه وصايبتها حساسيه مزمنه ..
ابو محمد 😎 ✍️
معليش الفوز بغيرها ، يا ابطال نادي النصر .. .. أتمنى من كل قلبي لكم الفوز على أي نادي أجنبي ، وفوز ساحق للخصم وماحق ..
الداهيه
ما طار 🦅 طير إلا كما طار وقع... وما ارتفع شيئ وعلا إلا بالقاع وقع ... فيا طالباً الدنيا كيف تطلبها وقد تيقنت ان منتهاك في لحداً تحت الثرى...؟
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ياليلى يا بنت مهلهل .. ....... سلِّي سبفك وبارزينا ..... وسنكون نحن الغالبينا ......

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